الامارات | «طرق دبي» تطور التقاطعات السطحية على شارع الوصل مع شارع المنارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال تحسينات مرورية شاملة على تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، وتضمنت الحلول المروية إضافة حارة جديدة للمركبات القادمة من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، إلى جانب توفير حركة الالتفاف إلى الخلف (U Turn) منفصلة للمركبات القادمة من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد.

وتأتي هذه الحلول المنجزة ضمن مساعي الهيئة إلى مواكبة احتياجات الانتشار السكاني والتطور العمراني في إمارة دبي، من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الداخلية، للارتقاء بجودة ورفاهية الحياة، وتعزيز سعادة ورضا السكان.

وتؤكد الهيئة استمرارية جهودها في تنفيذ خطة التحسينات المرورية لعام 2025، التي تتضمن تعزيز شبكة الطرق بإمارة دبي، تعزيز الربط بين شبكة الطرق ورفع الكفاءة المرورية للمحاور الموازية لشارع الشيخ زايد، والمناطق الحيوية مثل: جميرا وأم سقيم، والصفا، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين المناطق الداخلية، وتحقيق الانسيابية المرورية في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية.

واستهدف التحسين المروري الذي تضمن إضافة حارة جديدة للمركبات القادمة من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، إلى رفع عدد المسارات على التقاطع إلى 3 مسارات، بزيادة 50% في الطاقة الاستيعابية للطرق، مما ساهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات، وخفض زمن الانتظار بنسبة تصل إلى 30%.

وقد وفرت الهيئة حركة الالتفاف إلى الخلف (U Turn) منفصلة للمركبات من شارع المنارة بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، مما أسهم في تحقيق انسيابية مرورية للمركبات القادمة من شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى شارعي الوصل والمنارة، من خلال تقليل زمن الانتظار على التقاطع بنسبة تصل إلى 35%.