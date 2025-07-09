الامارات | عشرة تربويين يضيئون مشهد الابتكار في الدورة الرابعة لجائزة جمعية المعلمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جمعية المعلمين عشرة من الكفاءات التربوية المتميزة، في الميدان التربوي ضمن الدورة الرابعة لجائزة جمعية المعلمين للابتكار، وذلك خلال حفل أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين، برعاية الشيخ مسلم بن حم العامري، وبحضور نخبة من التربويين وأعضاء لجنة التحكيم وممثلي الميدان التعليمي.

منصة تكرّم الفكر المبتكر

وأكد صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، أن الجائزة تمثل منصة وطنية تفتح المجال أمام المعلمين لعرض أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية شهدت تنوعًا نوعيًا في المبادرات، التي جاءت مستندة إلى فهم دقيق لواقع المدارس واحتياجاتها، مما يعكس نضجًا كبيرًا في التفكير التربوي المبتكر.

وأضاف أن الجمعية تضع المعلم في موقع الشريك الحقيقي في صناعة التحول التعليمي، إذ لم يعد دوره يقتصر على تنفيذ الخطط، بل بات ركيزة لصياغة حلول عملية وفعالة تستجيب للتحديات الراهنة.

ولفت إلى أن الجمعية تخطط لتوسيع نطاق دعمها للفائزين عبر برامج تطوير مهني وشبكات تبادل الخبرات، داعيًا المؤسسات التعليمية إلى تبنّي هذه النماذج اللامعة كرافعة لتحسين جودة التعليم.

معايير صارمة وتجارب ميدانية

بدوره، أوضح الدكتور عمر العضب، رئيس لجنة التحكيم، أن الجائزة ترتكز على معايير دقيقة تشمل أصالة الفكرة واستدامتها وأثرها الواقعي، مشيرًا إلى أن المشاركات الفائزة لم تكن مجرد مقترحات نظرية، بل نماذج حقيقية طُبّقت وحققت نتائج ملموسة.

وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تحفيز كافة التخصصات التعليمية، وتحويل التحديات اليومية في الميدان إلى فرص للإبداع والتجديد.

الأثر الواضح

وأكد أن الجائزة تمثل إحدى المبادرات المجتمعية ذات الأثر الواضح، وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تمكين الأفراد والمؤسسات ذات النفع العام.

وأوضحت الوزارة أن دعمها لمثل هذه الجوائز لا يقتصر على التقدير الرمزي، بل يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الجوائز المجتمعية المتخصصة تخلق بيئة محفزة للإبداع وترتقي بالمؤسسات التخصصية،

طاقات تربوية



كما هو الحال في جمعية المعلمين التي تحتضن طاقات تربوية متميزة، وتحوّل أفكارهم إلى مشاريع واقعية من خلال منصات تكريم هادفة.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع عدد المشاركات وتنوع الفئات المشاركة عامًا بعد عام يُعد من المؤشرات المشجعة التي تؤكد نجاح المبادرة، ودعت إلى مواصلة دعم هذا النوع من الجوائز التي تعزز التنافسية وترسخ ثقافة الابتكار في العمل التربوي والمجتمعي



حاضنة وطنية للمبادرات المدرسية

من جهتها، اعتبرت حصة الطنيجي، عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق، أن الجائزة أصبحت بمثابة حاضنة وطنية لأفكار المعلمين، بعد أن استطاعت خلال دوراتها السابقة أن تحتفي بالمبادرات التي انطلقت من أرض الواقع، وأسهمت فعليًا في تحسين الأداء التعليمي، مؤكدة أن الجمعية بصدد توسيع نطاق الجائزة مستقبلاً لتشمل مجالات تربوية جديدة تدعم التحوّل المستدام.

الفائزون: قصص من الميدان تستحق الإضاءة



• فاطمة عبدالله راشد النقبي حصدت جائزة فئة الإدارة المدرسية المبتكرة لقيادتها الفاعلة التي أحدثت فرقًا في البيئة المؤسسية.



• شما عبدالله العبيدي وآمل علي الزعابي تقاسمتا التكريم ذاته نظير مساهماتهما في تطوير العمل المدرسي عبر أدوات إدارية حديثة.



• في فئة الاختصاصيين في المختبرات العلمية، كرّمت الجائزة كلًا من انتصار علي المريخي وشماء حامد الأحبابي، لتطويرهما أدوات وتجارب معملية تُثري حصص العلوم التطبيقية.



• في ميدان التعليم المبكر والتعليم الدامج، كرّمت الجائزة فاطمة العبدولي، مريم محمد الكعبي، وبدرية محمد الكندي، لابتكاراتهن التعليمية التي دمجت التقنية والتفاعل في صفوف الأطفال، مع اهتمام خاص بأصحاب الهمم.



• سلامة اليليلي وموزة المزروعي نالتا جائزة أفضل معلم مبتكر، في حين ذهبت جائزة أفضل المبادرات التربوية إلى عائشة الظهوري، عن مشروعها الذي عزز التكامل بين المدرسة والمجتمع وغرس مفاهيم التعلم خارج أسوار الصفوف.

الاستثمار في العقول… نهج المستقبل

أجمعت كلمات القائمين على الجائزة أن الابتكار التربوي لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات وبناء أجيال قادرة على الإبداع والتفكير النقدي، مشددين على أن بيئة التعليم في الإمارات أصبحت أكثر وعيًا بأهمية تمكين المعلمين، وتوفير المساحات التي تطلق طاقاتهم الإبداعية.

نحو دورة جديدة… بأفق أوسع

واختُتم الحفل بالتأكيد على أن الدورة الخامسة من الجائزة ستشهد توسيع نطاق الفئات واستحداث مجالات جديدة تتماشى مع تحولات التعليم الرقمي والمستقبل المهني، وسط تطلعات بأن تصبح الجائزة منصة إقليمية لتكريم الإبداع التربوي العربي