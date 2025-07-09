الامارات | "الذكاء الاصطناعي من Google".. هدية تعليمية من"التربية" لطلبة الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكف وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بمهارات طلبة المرحلة الثانوية وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم جلسة تعليمية متميزة بعنوان “الذكاء الاصطناعي من Google”، مخصصة لطلبة الثانوية.

ركزت الجلسة على تعريف الطلبة بمفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)، وشرح الفروق الجوهرية بينه وبين تقنيات التعلم الآلي التقليدية، مع تسليط الضوء على التأثير المتنامي لهذه التقنيات في رسم ملامح مستقبل العالم، وفتح آفاق جديدة في التعليم والعمل والاقتصاد.

تدريب عملي

تضمنت الجلسة إدراج جانب تطبيقي عملي يُمكّن المشاركين من التعرف إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها Google، وتعلّم استخدامها في مجالات متعددة، وذلك ضمن إطار التوظيف الأخلاقي والمسؤول لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

إذ عقدت الجلسة تحت إشراف مباشر من مؤسسة إنجاز الإمارات بالتعاون مع Google.

برنامج مجاني

وأكدت الوزارة أن البرنامج مجاني بالكامل، ومفتوح لجميع طلبة المرحلة الثانوية المهتمين بالتقنيات المستقبلية، ويحصل المشاركون في نهايته على شهادة مشاركة رسمية تُعزّز من سيرهم الذاتية وتفتح أمامهم فرصًا تعليمية ومهنية واعدة