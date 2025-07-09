الامارات | "صحة دبي" تصدر 27 توصية شاملة لضمان سلامة وصحة المسافرين خلال موسم الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الصحة بدبي، مجموعة شاملة من الإرشادات تضمنت 27 توصية وإجراء ونصيحة للمسافرين خلال موسم الصيف، الذي يشهد إقبالاً واسعًا من الأفراد، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المجتمع، وبهدف تمكين الأفراد من الاستمتاع برحلاتهم مع الحفاظ على صحتهم قبل وأثناء وبعد العودة للدولة.

وصنفت الهيئة هذه التوصيات ضمن 3 مراحل أساسية لتغطية كافة جوانب الرحلة:

قبل السفر للخارج (7 نصائح):

- التعرف على المخاطر الصحية المحتملة في وجهة السفر.

- الاطلاع على القوانين الصحية والإجراءات والتطعيمات المطلوبة في بلد المغادرة وبلد المقصد.

- استشارة الطبيب قبل السفر لمن يعانون من حالات صحية مزمنة.

- اختيار إقامة آمنة وفندق ذات السمعة الجيدة التي تلتزم بمعايير السلامة.

- الحرص على أخذ مخزون كافٍ من أدوات الحماية مثل (معقم اليدين والكمامة وغيرها).

- اتخاذ احتياطات إضافية لكبار السن، أو لذوي الأمراض المزمنة، أو الحوامل.

- التأكد من حمل الأدوية الشخصية والضرورية لحالات الطوارئ.

أثناء السفر (9 إجراءات احترازية عامة و 4 نصائح لمناطق الملاريا):

- إجراءات احترازية عامة: (استخدام الأدوات الشخصية، وتجنب الأماكن المزدحمة، وعدم لمس الوجه، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، والالتزام بآداب السعال والعطس، واستخدام الدفع الذكي، والابتعاد عن المصابين بأعراض تنفسية).

- المرونة والجاهزية وتوقع التغييرات المحتملة في القوانين والإجراءات الصحية.

- التأكد من نظافة وتعقيم مكان الإقامة وتوفر التهوية الجيدة.

- الحرص على المشي والحركة في الطائرة لتجنب تخثر الدم.

- اتباع نمط حياة صحي من خلال التغذية السليمة، والحركة، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- شرب المياه النظيفة وتجنب استهلاك الثلج غير الموثوق به.

- تجنب تناول الأطعمة النيئة.

- توخي الحذر من الحيوانات التي قد تكون ناقلة للأمراض.

الوجهات الموبوءة بالملاريا أو الأمراض المنقولة الأخرى (4 نصائح):

- تغطية الجسم.

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة عند نشاط البعوض (وقت غروب الشمس).

- استخدام طارد البعوض.

- النوم تحت ناموسية.

بعد السفر (3 توصيات):

- الاطلاع على آخر المستجدات والإجراءات الصحية في الدولة بعد العودة.

- الانتباه لأي أعراض مرضية بعد العودة، والعزل الذاتي فورًا مع استشارة الطبيب عند ظهورها.

- الحذر عند التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديهم مناعة ضعيفة وكبار السن.

ودعت هيئة الصحة بدبي جميع المسافرين إلى الالتزام بهذه الإرشادات لضمان رحلة ممتعة وآمنة، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على الصحة العامة.