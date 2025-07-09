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الامارات | محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكما بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية

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  • الامارات | محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكما بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية 1/2
  • الامارات | محكمة أبوظبي التجارية تصدر حكما بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكماً قضائياً - بوقف التعدي على علامة تجارية عالمية شهيرة تعمل في مجال الأزياء والتجارة الإلكترونية، وذلك عقب ثبوت استخدام غير مشروع للعلامة التجارية داخل متجر في الدولة من دون الحصول على إذن أو ترخيص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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