الامارات | «طرق دبي» تخصص 15 استراحة مُكيّفة جديدة لسائقي درّاجات التوصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 15 استراحة جديدة مُكيّفة لسائقي درّاجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المحطات الحيوية للحافلات والمترو في إمارة دبي، ضمن جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهذه الفئة، خلال فترة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً، وبدأ تطبيقها وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن تنفيذ الاستراحات، جاء استكمالاً لجهود الهيئة في تنفيذ مبادرة الاستراحات المُكيّفة لسائقي درّاجات توصيل الطلبات، التي تضمنت تنفيذ 40 استراحة مُكيّفة في السابق، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، رُوعي في تصميمها الخارجي، الحد من تأثير أشعة الشمس داخلها وتوفير العزل المناسب من دون حجب الرؤية، وتوفير العديد من الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدرّاجات خلال فترة انتظارهم، مثل موزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدرّاجات النارية بجانب كل استراحة.

وقالت: «زُودت الاستراحات المؤقتة الجديدة بنحو 7500 وجبة من قبل (بنك الإمارات للطعام)، بالتعاون مع شركة (ديليفرو)، بهدف توفير وجبات مجانية لسائقي توصيل الطلبات، تقديراً لجهودهم اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات».

وأضافت: «نُفذت الاستراحات الجديدة في محطات الحافلات في سوق الذهب، والسطوة، والجافلية، وعود ميثاء، ومحطات المترو: إي آند مخرج 1، والقصيص مخرج 1، والقصيص مخرج 2، وأبراج الإمارات مخرج 1، وسوق التأمين مخرج 2، وسنتربوينت مخرج 1، والفرجان مخرج 1، والخليج التجاري مخرج 2، ومركز دبي للسلع المتعددة مخرج 2، وبنك أبوظبي التجاري مخرج 2، وبرجمان مخرج 4».