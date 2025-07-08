رئيس الدولة يستقبل طلبة الثانوية المتفوقين وأولياء أمورهم

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم طلبة الثانوية المتفوقين وأولياء أمورهم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم باستقبال أبنائي وبناتي طلبة الثانوية المتفوقين وأولياء أمورهم الذين كان لهم دور أساسي في تفوقهم، حيث هنأتهم بهذا النجاح وعبرت عن الاعتزاز بهم وبأمثالهم ودعوتهم إلى مواصلة الجهد والمثابرة للحفاظ على التفوق».

وأضاف سموه: «الإمارات تحتفي بالمتميزين في مجال التعليم لأنها تراهن على العلم لصنع المستقبل الأفضل لشعبها».