سيف بن زايد يعلن انتهاء عملية «الدرع الأخضر» في الأمازون

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ، انتهاء عملية «الدرع الأخضر» في منطقة حوض الأمازون.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية حماية البيئة واستدامة مواردها، تواصل دولة الإمارات تنفيذ مبادرتها العالمية “إنفاذ القانون من أجل المناخ” (I2LEC)، التي أُطلقت بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) خلال مؤتمر “كوب 28” عام 2023، بهدف تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في التصدي للجرائم البيئية».

وأضاف سموه: «واستجابةً لطلب عددٍ من دول المنطقة، قادت الإمارات عملية “الدرع الأخضر” في منطقة حوض الأمازون، إحدى أكثر المناطق تضرراً بالجرائم البيئية، بالتعاون مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور، وبالشراكة مع معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)».

وتابع سموه: «وقد أسفرت العملية، التي استمرت 14 يوماً، عن النتائج التالية: •تنفيذ 350 عملية ميدانية نوعية •ضبط 94 متهماً بجرائم بيئية •مصادرة مواد ومعدات ومرتكزات بيئية تجاوزت قيمتها 64 مليون دولار».

واختتم سموه: «وتجسد هذه الجهود التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية، والمضي نحو مستقبل تنموي متوازن يضمن للأرض أمانها وللأجيال القادمة ازدهارها».