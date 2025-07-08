الامارات | ضوابط انتقال الطلبة من المنهج البريطاني إلى الأميركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات آلية واضحة لانتقال الطلبة من المدارس التي تطبّق المنهج البريطاني إلى تلك التي تعتمد المنهج الأمريكي، موضحة أن الإجراءات تختلف حسب المرحلة الدراسية، على النحو التالي:

من الصف الأول حتى الصف الثامن

لا حاجة إلى معادلة شهادات: تكتفي الوزارة بشهادة انتقال رسمية صادرة عن المدرسة البريطانية، على أن تكون موثّقة، وتُسلَّم مباشرة إلى المدرسة الأمريكية التي سينتقل إليها الطالب.

إجراءات التسجيل: تتولى المدرسة المُستقبِلة إدخال البيانات في نظام الوزارة واستكمال إجراءات القيد، دون الحاجة إلى أي مستندات إضافية من ولي الأمر.

من الصف التاسع وما فوق

معادلة الشهادة إلزامية: يشترط الحصول على معادلة رسمية صادرة عن إدارة المعادلات في الوزارة، لضمان توافق المستويات الدراسية واحتساب الساعات الأكاديمية بشكل دقيق.

خطوات المعادلة:

تقديم طلب إلكتروني عبر البريد: [email protected].

إرفاق كشف الدرجات الأصلي (أو نسخة معتمدة) للصف الأخير، والمنهج الدراسي المعتمد، والمستندات الثبوتية المطلوبة.

بعد مراجعة المعايير، تصدر الإدارة خطاب المعادلة الذي يُقدَّم للمدرسة الأمريكية لإتمام التسجيل.

أهداف الإجراء

تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استمرارية المسار الأكاديمي للطالب دون فجوات منهجية، وتوحيد إجراءات التنقل بين المدارس الخاصة، فضلاً عن حماية أولياء الأمور من أية التزامات مالية أو أكاديمية غير متوقعة بسبب عدم وضوح الشروط.

دعوة لأولياء الأمور

دعت الوزارة أولياء الأمور الراغبين في نقل أبنائهم إلى المنهج الأمريكي إلى الاطلاع المسبق على متطلبات الصف الدراسي والتواصل مع إدارة المدرسة لتجهيز الوثائق اللازمة قبل بدء العام الأكاديمي. كما أكدت أن جميع الاستفسارات المتعلقة بالمعادلات يمكن توجيهها إلى البريد الإلكتروني المذكور، حيث تم تخصيص فريق دعم للإجابة السريعة وتسهيل الإجراءات.