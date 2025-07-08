وزير العدل يبحث مع السفير الأسترالي علاقات التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مع رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى الدولة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الذي عقد في ديوان وزارة العدل في أبوظبي، مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل الوزارة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي والشؤون القانونية، ومن الجانب الأسترالي السيد جاريد تاغارات، ممثل الشرطة الفيدرالية الأسترالية، وميشيل بيرس، مديرة الشؤون الداخلية الأسترالية الإقليمية.