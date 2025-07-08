الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دراجات

طالب قراء الجهات المعنية بتحديد مسارات خاصة على الطرق الرئيسة لسائقي الدراجات الهوائية، للحد من الحوادث التي يتسبب فيها بعض سائقي هذه الدراجات، بسبب القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، لاسيما مع الزيادة الكبيرة لهذه الدراجات، كونها تعد إحدى وسائل التنقل السريعة.

أكياس

لاحظ زائر للمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان تكدس النفايات في بعض الأماكن، ما يضطر البعض إلى رمي الأكياس المعبأة بالنفايات خارج الحاويات، فيؤدي ذلك إلى مخاطر صحية وبيئية، وانتشار الآفات، وانبعاث روائح كريهة.

تيارات

أثنى قراء على دعوة الجهات المعنية في أبوظبي إلى تجنب السباحة أمام الشواطئ المحظورة، الممتدة من بحر الباهية إلى منطقة الشليلة، نظراً إلى خطورتها على السلامة العامة، بسبب التيارات المائية القوية، ووجود عوائق تحت الماء، وقيامها بوضع لافتات إرشادية واضحة تحظر السباحة في مثل هذه المناطق.

رطب

شكا مرتادون لطريق العين - الفقع قيام أشخاص بركن مركباتهم على طرفَي الطريق، وقطعه بشكل عشوائي، بغية جني الرطب من أشجار النخيل الموجودة في الوسط، مشيرين إلى أن العبور بهذا الشكل يمثل خطراً على حياتهم، ويتسبب في إرباك للآخرين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مخالفات

دعا سائقون إلى تشديد المخالفات على عدم ترك مسافة أمان كافية، لاسيما على المسار الأيسر بالطرق السريعة، مشيرين إلى تعمد بعض السائقين الاقتراب الشديد من المركبات التي تسير أمامهم لإجبارها على إفساح الطريق.