الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تدعم كل ما يسهم في تحقيق تطلعات سورية نحو التنمية والاستقرار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس السوري، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.

وجدد صاحب السمو رئيس الدولة تأكيده موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وكل ما يصب في مصلحتهم، ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسورية وشعبها، وتقديره لحرص سموه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس السوري، الذي يضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، وعدداً من المسؤولين.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى أبوظبي، في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله بمطار البطين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

• رئيس الدولة والرئيس السوري أكدا أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.

• أحمد الشرع يشكر محمد بن زايد على مواقف الإمارات الداعمة لسورية وشعبها، وحرصه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.