اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث»

0 نشر
رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث» 1/2
  • الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة رأس الخيمة تدشين حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2025، التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، تزامناً مع حلول الصيف، ودعا نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، فئات المجتمع كافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، للحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية على الطرق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements