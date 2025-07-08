الامارات | شرطة رأس الخيمة تدشن «صيف بلا حوادث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة رأس الخيمة تدشين حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2025، التي تنظمها وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، تحت شعار «صيف بلا حوادث»، تزامناً مع حلول الصيف، ودعا نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، فئات المجتمع كافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، للحد من الحوادث، وتحقيق أعلى مستويات الوقاية على الطرق.