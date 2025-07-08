«تحدي بوابة الشارقة» يدعم الابتكار في التعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، فتح باب المشاركة في النسخة السابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، والذي يركز هذا العام على قطاع التعليم؛ بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم في معالجة التحديات الجوهرية في هذا المجال.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 500 ألف درهم، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل.

ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة في «تحدي بوابة الشارقة» من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم حول العالم، ممن يمتلكون حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق ويسعون للتوسع دولياً.

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يستند شراع إلى رؤية تؤمن بأن الابتكار هو ما يترك أثراً ملموساً في المجتمع، ويُسهم في تعزيز فرص التعلم وتوسيع آفاقه. ويُعد تحدي بوابة الشارقة في نسخته السابعة مساحة حيوية تتكامل فيها الرؤى المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية، نحرّك من خلالها الأفكار النوعية نحو حلول تعليمية قابلة للتطبيق وذات أثر طويل المدى».