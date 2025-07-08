قرقاش: حان الوقت لنمنح المنطقة ما تستحقه من موقع متقدم في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الوقت حان لمنح المنطقة ما تستحقه من أمل وموقع متقدم في العالم، مشيراً إلى أننا أمام فرصة حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقاً عبر الحوار والتعايش والتعاون، ومتسائلاً عما يمنع العالم العربي والشرق الأوسط من أن يكون مركزاً للإلهام والابتكار والازدهار.

وقال معالي الدكتور في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «ما الذي يمنع العالم العربي والشرق الأوسط من أن يكون مركزاً للإلهام والابتكار والازدهار؟ أمامنا اليوم فرصة حقيقية تنهض من ركام الأزمات والحروب وأوهام الأيديولوجيا نحو مستقبل أكثر إشراقاً، عبر الحوار والتعايش والتعاون. كما نجحت دول شرق آسيا في تحدي التنمية، يمكننا نحن أيضاً أن نفتح صفحة جديدة».

وأضاف: «لقد حان الوقت لنمنح هذه المنطقة ما تستحقه من أمل وموقع متقدم في العالم».