إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهدت إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، إنجاز 5767 مبنى شاملة الانتهاء من إنشاءات جديدة، إلى جانب التعديل، والإضافات.

وكشفت البيانات الرسمية الأولية، الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء- أبوظبي، أن مدينة أبوظبي نالت النصيب الأكبر من عدد البناء المنجز بعد الانتهاء من 3662 مبنى معظمها بناء جديد، تليها مدينة العين التي أنجزت خلال الربع الأول 1912 مبنى، فيما أنجزت منطقة الظفرة 193 مبنى.

وبلغ إجمالي تراخيص البناء، التي تم إصدارها خلال الفترة ذاتها، نحو 2423 رخصة جديدة، توزعت حسب الغرض من البناء، شاملة الاستخدامات التجارية، والصناعية، والسكنية، والزراعية، والمرافق العامة، وغيرها.

وسجلت الرخص السكنية النصيب الأكبر بعد إصدار 1284 رخصة، تليها رخص البناء التجارية بـ 607 رخص، فيما تم تسجيل 282 رخصة بناء للمرافق العامة و148 رخصة بناء صناعي، إلى جانب إصدار 64 رخصة بناء للاستخدامات الزراعية، و38 رخصة بناء أخرى.

رخص البناء

وفيما يخص رخص البناء حسب المناطق، تم خلال الربع الأول من 2025 إصدار 1840 رخصة بناء في أبوظبي، موزعة بواقع 969 رخصة بناء سكني، و558 رخصة بناء تجاري، و147 للمرافق العامة، و111 رخصة للأغراض الصناعية و32 زراعية و23 رخصة أخرى.

وشملت رخص البناء في أبوظبي، ترخيص 1226 مبنى جديداً، إلى جانب إصدار 86 رخصة للإضافات و528 رخصة تعديل بناء.

من جانبها، سجلت مدينة العين 476 رخصة بناء جديدة خلال الفترة ذاتها، منها 273 رخصة بناء سكني و99 رخصة مرافق عامة، و42 رخصة بناء تجاري، و33 رخصة صناعية و15 زراعية و14 رخصة بناء أخرى، فيما توزعت الرخص على ترخيص 385 مبنى جديداً، وتعديل 67 مبنى آخر وترخيص 24 مبنى بغرض الإضافات.

رخص بناء

أصدرت منطقة الظفرة 107 رخص بناء، وكان النصيب الأكبر للرخص السكنية بإصدار 42 رخصة، تليها المرافق العامة بـ 36 رخصة 17 رخصة بناء زراعي و7 رخص بناء تجاري و4 رخص زراعية، ورخصة واحدة أخرى، وتم إصدار الرخص لـ 96 مبنى جديداً، وستة مبانٍ للإضافات وخمس رخص للتعديل.