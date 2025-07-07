مقار البرامج الصيفية لـ"صندوق الوطن" تشهد إقبالاً كبيراً في يومها الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت فعاليات اليوم الأول من البرامج الصيفية لصندوق الوطن في نسختها الثالثة التي انطلقت أمس برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق فيما يزيد على 50 مدرسة ومركزاً ثقافياً وشبابيا بالدولة إقبالا فاق كل التوقعات من جانب الطلبة وأولياء الأمور.

وشهدت بعض المدارس المشاركة تكدسا أمام مشرفي التسجيل للمراحل السنية الثلاث المشاركة بالفعاليات فيما شهدت برامج وأنشطة الأسبوع الأول الذي يحمل عنوان " أنا إماراتي وأفتخر" انتظاما كبيرا منذ اللحظات الأولى بالعديد من المدارس، وجرى الترحيب بأولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور مع أبنائهم في يومهم الأول، والاطمئنان على انتظامهم داخل القاعات المخصصة للبرنامج الذي يستمر على مدى أربعة أسابيع.

وسيطرت أنشطة برامج العربية لغة القرآن والبرامج التوعوية الخاصة بالهوية الوطنية والتراث والقيم الإماراتية الاصيلة على الأنشطة.

وشملت فعاليات اليوم الأول أنشطة فنية وترفيهية ورياضية بالمدارس المشاركة، وسط رغبة الطلاب في الالتحاق بأكثر من برنامج وهو ما وافقت عليه إدارة البرامج الصيفية.

وكان للأنشطة الحرفية والتراثية والرياضية والترفيهية حظ كبير في اهتمامات طلاب المرحلتين الاولي والثانية من ثماني إلى عشر سنوات، ومن 11 إلى 13 سنة.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، خلال جولته بالمدارس المشاركة، إن البرامج الصيفية تركز على تحقيق أهداف واضحة ومحددة من جانب الصندوق تبدأ بالهوية الوطنية فشعار الصندوق الدائم هو «هُويّة وطنية قوية ومستدامة" إضافة إلى رسالة الصندوق بالوصول باللغة العربية إلى جميع المشاركين بوصفها لغة خطاب وقراءة وكتابة وإبداع أيضا، بأسلوب مبتكر ومتميز بعيدا فكرة التلقين والحفظ.

ونبه إلى أن إقبال أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في معظم البرامج التي تم إطلاقها وفقا لجداول البرنامج اليومي بكثافة كبيرة ، منذ اليوم الأول، مؤشر مهم على تفاعل أولياء الأمور مع أهداف البرامج الصيفية، ودليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق النجاح، وقال إن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تؤكد لنا دائما أهمية على التركيز على قيم وثقافة المجتمع الإماراتي كي تصل إلى الأجيال الجديدة بما يجعلها أكثر اعتزازا بهويتها، وتمسكا بلغتها وقيمها، إلى جانب إدراكها لقيم المعرفة المؤهلة للمستقبل.

ولفت إلى أن المشاركة الكثيفة للطلبة في الورش التفاعلية، والألعاب الرياضية، والورش المخصصة للحرف اليدوية الإماراتية إضافة إلى الدروس المتعلقة بالقيم السامية للدين الإسلامي من خلال آيات القرآن الكريم التي تقدمها البرامج الصيفية هذا العام مع شرح مبسط لمعانيها، وما تحمله من حض على الاخلاق والقيم، وما تتضمنه من قصص وجمال مبدع للغة العربية، يؤكد نجاح صندوق الوطن في الوصول برسالته إلى جميع أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

وشدد القرقاوي على حرص الصندوق على تقسيم كل المشاركين إلى فئات عمر عدة حتى تحصل كل فئة على ما يناسبها من محتوى معرفي وأنشطة، ففي حين قدمنا للفئة الأصغر قصة علم الدولة وحكايات عن " بابا زايد" وتلوين العلم، وكتابة جمل قصيرة عن حب الوطن ، وكان نشاطها يركز على ربط القيم الدينية بحب الوطن، وإنتاج لوحة فنية تعبر الأحلام والطموحات للمستقبل.

من جانبها قالت آمنة أحمد بمدرسة البطين الخاصة إن الإقبال الكبير على الأنشطة منذ اليوم الأول جعلنا أكثر حرصاً على تلبية رغبات الجميع، خاصة أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور الذين لم يسجلوا أبناءهم مسبقاً، حضروا بحثاً عن فرصة لأبنائهم، ما دفعنا للقبول بأعداد أكبر من أبنائنا الطلبة، مؤكدة أن النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة من البرامج الصيفية لصندوق الوطن كانت خير دافع لأولياء الأمور لإشراك أبنائهم بهذه النسخة الجديدة.

