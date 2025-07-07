"الاتحادية للشباب" تطلق برنامج "صيف الإمارات 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب اليوم، برنامج "صيف الإمارات 2025" تحت شعار "قيظنا ممتع.. شبابنا مبدع"، للإسهام في إعداد جيل شبابي قيادي قادر على تمثيل الدولة بثقة وتميّز على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير بيئة صيفية مبتكرة تتيح لهم تنمية مهاراتهم الاقتصادية، وتوسيع آفاقهم العلمية، والمشاركة الفاعلة في الخدمة المجتمعية.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل ولمدة خمسة أسابيع متتالية، إلى تطوير مهارات الشباب من خلال خلق بيئة تفاعلية تعزز لديهم التفكير والإبداع، وتقديم محتوى تدريبي متنوع يدعم قدراتهم الشخصية والعملية، واستكشاف مجالات جديدة، إلى جانب تمكينهم عبر فرص تعليمية تواكب تطورات سوق العمل، وتوسيع مداركهم بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات مستقبلية واثقة.

ويستهدف البرنامج فئة الشباب من عمر 15 إلى 35 عاماً، مع تخصيص مسارات لفئات خاصة تشمل أصحاب الهمم، والمناطق البعيدة، والنزلاء في المنشآت الإصلاحية، وغيرهم.

وقال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، إن نهج دولة الإمارات تجاه الشباب يشكل مساراً مستقبلياً له تطلعاته الوطنية ضمن استثمار حقيقي ومستدام، باعتبارهم الدعامة الأساسية لاستمرارية التنمية.

من جانبه قال جاسم البلوشي، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة، إن البرنامج سينفذ ضمن نمط تشغيلي مرن وشامل يضمن الوصول لإبلى الشباب في جميع إمارات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع فئاتهم واختلاف احتياجاتهم، إذ يدمج بين الفترتين الصباحية والمسائية، والمواقع المجتمعية.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها دورات تخصصية، وورش عمل تفاعلية، وبطولات رياضية، وجلسات حوارية، وجولات ميدانية، وتدريب مهني، وفعاليات ثقافية واجتماعية، ويركز على ستة مجالات رئيسية هي مهارات المستقبل، والهوية الوطنية والقيم، ريادة الأعمال، واللغة العربية، والصحة وجودة الحياة، والأسرة والمجتمع، ليشكل بذلك تجربة متكاملة تغطي الجوانب المعرفية، والمهارية، والقيمية في آنٍ واحد.

وتتنوع الأماكن والمساحات المقترحة لتنفيذ البرامج الشبابية لتشمل مراكز الشباب، والمساحات الشبابية المعتمدة، والمجالس المجتمعية والأحياء، إلى جانب مقار الشركاء والجهات المتعاونة.

ودعت المؤسسة الاتحادية للشباب إلى التسجيل والمشاركة في البرنامج من خلال منصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام، إكس"، والانضمام إلى هذه التجربة الوطنية الملهمة التي تفتح الأبواب أمام المشاركين نحو مستقبل أكثر إشراقاً.