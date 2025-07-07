الامارات | ترقيم الأشجار

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيم الأشجار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت بلدية العين وهيئة البيئة في أبوظبي بترقيم الأشجار على مستوى مدينة العين، سواء الصغيرة أو الكبيرة، كما أن هذه العملية تحوي معلومات عن نوعية تلك الأشجار وأسمائها، في مبادرة تُعدّ تشجيعاً للمحافظة على الأشجار من الاقتطاع أو التخريب، لذا يقترح البعض تعميم هذا الأمر على مستوى الدولة.
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