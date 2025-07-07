الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

يجد سكان بمناطق عدة في بعض إمارات الدولة، صعوبة في إيجاد مواقف مجانية للسيارات في بعض البنايات التي يقطنون فيها، ما يضطر بعضهم إلى إيقاف مركباتهم في بعض المساحات الخالية المتوافرة والقريبة منهم، ويتسبب ذلك في تكدّس السيارات ووقوفها بشكل عشوائي، ما قد يُعرضهم في بعض الأحيان إلى المخالفات المرورية، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

ملاعب

طالب ذوو طلبة في بعض إمارات الدولة، الجهات المختصة بإنشاء مراكز وملاعب إضافية للأنشطة الصيفية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الذين يقطنون في المناطق المكتظة بالسكان، وذلك لمساعدتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، خصوصاً في فترة العطلة الصيفية لشغل أوقات فراغهم، بدلاً من إهدارها في أمور غير مفيدة بالنسبة لهم.

تسول

أشار قارئ إلى استخدام متسولين طرقاً جديدة للإيقاع بضحاياهم، للتعاطف معهم والإلحاح في طلب المساعدة، بحجة حاجتهم للمال لشراء دواء أو طعام أو مواد غذائية، علماً بأن الجهات المعنية تحذر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين، كون أن هناك مؤسسات وجمعيات خيرية معنية تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين.

جامعات

طالب ذوو طلبة حصلوا أخيراً على شهادة الثانوية العامة، مسؤولين في جامعات محلية في الدولة، بخفض قيمة الرسوم الدراسية الجامعية حتى لا يضطر عدد كبير من الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى السفر للدراسة في جامعات خارج الدولة برسوم أقل، وذلك من أجل تخفيف العبء المالي على أسرهم.