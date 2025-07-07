«كهرباء الشارقة» تطلق خدمة للربط الإلكتروني المباشر

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة، خدمة استباقية جديدة، تُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، من خلال تفعيل نظام الربط الإلكتروني المباشر

والتي يتم من خلالها توصيل خدمات الهيئة تلقائياً بعد تصديق عقد الإيجار لدى بلدية الشارقة، ودون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة أو تقديم طلبات منفصلة، وتتم العملية وفق خطوات بسيطة وسهلة، وذلك في إطار التزام الهيئة بتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها وتعزيز رضا المتعاملين، ووفقاً للآليات المعتمدة من دائرة الشارقة الرقمية، وانسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات.



وأوضح الدكتور حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين، أن الهيئة بدأت خلال الفترة الماضية تقديم خدمات استباقية تتمثل في إغلاق الحسابات تلقائياً بعد إصدار براءة الذمة من بلدية الشارقة. واليوم، تُستكمل هذه المسيرة بإطلاق خدمة استباقية لبدء الخدمة، حيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمشترك الجديد تتضمن قيمة التأمين المستحق، وفور سداد التأمين، يتم توصيل الخدمة مباشرة دون أي تقديم طلب أو تدخل من طرف المشترك. وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل باستمرار على إعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، بما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة الرشيدة في تقديم خدمات ذكية ومترابطة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني مع بلدية الشارقة يُعد خطوة استراتيجية تسهم في تسهيل رحلة المتعامل بشكل غير مسبوق.

تعزيز الكفاءة

أشار مدير إدارة خدمة المشتركين إلى أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، والارتقاء بتجربة المتعامل إلى مستويات غير مسبوقة، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي لحكومة الشارقة.