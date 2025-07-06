الامارات | بعد 70 يوماً على الأوكسجين.. الطفلة «روضة» تنتصر على تحديات صحية معقدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الفريق الطبي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من إنقاذ حياة طفلة إماراتية ولدت في الأسبوع الـ27 من الحمل، وعانت تحديات صحية معقدة، أبرزها متلازمة الضائقة التنفسية.

ووضعت الطفلة «روضة» فور ولادتها بالعناية المركزة، وتم توصيلها بجهاز التنفس الاصطناعي، كما واجهت مضاعفات مثل القناة الشريانية السالكة التي لم تستجب للعلاج الدوائي، ما استدعى إجراء تدخل جراحي دقيق، لتغادر المستشفى بعد 81 يوماً بصحة جيدة.

وقالت رئيس وحدة الخدج بالمستشفى، الدكتورة منى خلف: «أنجبت الأم طفلتها روضة بولادة مبكرة جداً عند عمر حملي 27 أسبوع حمل، بوزن لا يتجاوز 1180 غراماً وتم إدخال الطفلة وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم إيصالها بجهاز التنفس الاصطناعي كونها كانت مصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية».

وأضافت أن الطفلة تعرضت لمضاعفات معقدة مثل وجود القناة الشريانية السالكة التي لم تستجب للعلاج الدوائي، ما اضطر الفريق الطبي للتوجه للعلاج الجراحي، لافتة إلى أن الطفلة بقيت في المستشفى 81 يوماً، احتاجت للعلاج بالأوكسجين لمدة 70 يوماً، وعند خروجها من المستشفى بعد المتابعات في عيادة الخدج وعيادة النمو العصبي، تبين أن نموها العصبي ونموها الجسدي والحركي والروحي متماشٍ مع العمر التصحيحي لها. وتابعت أن «الأم حنان السويدي تُعدّ نموذجاً للأم القوية الصبورة، وقد أصبحت عضواً فاعلاً في فريق دعم أهالي الأطفال الخدج، وتعمل مرشدة تُقدّم الدعم والتوجيه للأمهات اللاتي يواجه أطفالهن تحديات صحية داخل المستشفى».

من جانبها، استرجعت والدة الطفلة اللحظات الصعبة التي مرت بها، وقالت إن «روضة أتمّت عامها الأول وهي من الأطفال الخدج الذين تلقّوا الرعاية في قسم العناية المركزة، وهي بصحة جيدة جداً حالياً، ووضعها ممتاز، والفضل أولاً وأخيراً لله سبحانه، ثم للطاقم الطبي المميز في العناية المركزة».

وأضافت: «كنت حاضرة وشاهدة على الجهد الكبير الذي يُبذَل في كل ساعة داخل العناية المركزة».

وتجسد قصة الطفلة «روضة» نموذجاً ملهماً للتفاني الطبي والإنساني الذي تلتزم به مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال توفير رعاية طبية عالية الجودة للأطفال الخدج، مدعومة بأحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات المتقدمة، حيث لا تقتصر الرعاية على الجانب الطبي، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والعاطفي للأسر، بما يضمن لهم بيئة علاجية متكاملة خلال أصعب المراحل.

• نمو «روضة» العصبي والجسدي والحركي والروحي متماشٍ مع العمر التصحيحي لها.