الامارات | عائشة نزار ناظم بطلة لتحدي القراءة العربي في العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الطالبة عائشة نزار ناظم، لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى جمهورية العراق، بعد تصفيات شارك فيها مليون و339 ألفاً و270 طالباً وطالبة من 38 ألفاً و100 مدرسة، تحت إشراف 16 ألفاً و310 مشرفين ومشرفات أسهموا في إنجاح منافسات الدورة التاسعة، من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» منذ إطلاقها في عام 2015.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة عائشة نزار ناظم، من الصف السابع في مدرسة زها حديد للمتميزات، التابعة لمنطقة نينوى، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد بحضور وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، الدكتور عدنان السراج، ووكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية رئيس اللجنة العليا، محمد ضايع العزاوي، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، محمد صالح الطنيجي، ومشاركة مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وحشد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين.

وشهد الحفل الختامي أيضاً الإعلان عن فوز الطالبة ماريا حسن عجيل، من الصف الخامس في مدرسة الفارعة للبنات التابعة لمنطقة صلاح الدين، بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 450 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

وضمت قائمة العشرة الأوائل التي اختارت منها لجان التحكيم الطالبة عائشة نزار ناظم بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى جمهورية العراق: منتظر أحمد مردان من الصف الخامس في مدرسة الإنصاف التابعة لمنطقة كربلاء، وأكرم خليل عبدالله من الصف الـ10 في مدرسة متوسطة الذاكرين (كركوك)، وفاطمة محمد عبدالأمير من الصف الـ11 في مدرسة إعدادية شمس الحرية (النجف)، ويسر حمزة فرحان من الصف الـ11 في مدرسة ثانوية النبأ العظيم (القادسية)، وروان منتظر منصور من الصف الـ10 في مدرسة إعدادية حيفا للبنات (بابل)، وهادي حسن هادي من الصف الـ11 في مدرسة النهروان للبنين (الرصافة 3)، وآية زياد صبحي من الصف الـ11 في مدرسة الرافدين (كركوك)، وحسين علي أحمد من الصف الـ10 في مدرسة الذاكرين (كركوك)، وحيدر علي عبدالعزيز من الصف السابع في مدرسة الموهوبين (النجف).

وحققت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 132 ألفاً و112 مدرسة، بإشراف 161 ألفاً وأربعة مشرفين ومشرفات.

وثمن وزير التربية في جمهورية العراق، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في تمكين الأجيال العربية الجديدة من الحصول على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة لصناعة المستقبل، مشيراً إلى النجاحات المتتالية التي تحققها مبادرة تحدي القراءة العربي في هذا السياق، وتأثيرها الملموس في نشر ثقافة القراءة وتطوير إمكانات الطلبة العرب.

وقال: «نفخر بهذه المشاركة الجديدة في مبادرة تحدي القراءة العربي، إذ أثبتت تطور المشهد التعليمي والثقافي في العراق، وفعالية الخطط التي تضعها وزارة التربية للنهوض بمستوى الطلبة، وتعزيز مكانة اللغة العربية، بما ينسجم مع موروثنا الحضاري العريق وإبداعات أبناء العراق في مختلف المجالات، بما يعزز ثقتنا بغد أكثر إشراقاً لبلدنا ولأمتنا العربية».

وهنأ الطالبة عائشة نزار ناظم، والفائزين والفائزات والطلبة المشاركين في المنافسات وذويهم، والمدارس والكوادر التعليمية في مناطق العراق، مقدماً الشكر لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ولكل من أسهم في إنجاح تصفيات الدورة التاسعة.

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي أن مبادرة تحدي القراءة العربي مستمرة في تأدية رسالتها لنشر ثقافة المعرفة، وإتاحة السبل أمام الأجيال العربية الصاعدة لتعزيز قدراتها وصقل مواهبها، وتعزيز ارتباطها بلغة الضاد، بما يمنحها الرؤى والأدوات اللازمة لاستئناف الحضارة العربية، والإسهام الفعال في تنمية المجتمعات العربية.

ونوّه بالمشاركة العراقية الواسعة في تصفيات الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، وقال: «ننظر بتقدير كبير لمشاركة أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة في الدورة التاسعة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية في جمهورية العراق الشقيقة، والمعنيين بالشأن الثقافي والمجتمع العراقي لتحفيز الطلبة على المطالعة. وقد مثّلت هذه الجهود إسهاماً مهماً في الإنجاز الذي حققته الدورة التاسعة التي شارك في تصفياتها أكثر من 32.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة».

وهنأ أبطال الدورة التاسعة في العراق، والمشاركين في المنافسات، كما شكر وزارة التربية العراقية، وكل من ساعد الطلبة على خوض تصفيات الدورة التاسعة.

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلق في العام الدراسي 2015-2016، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية بوصفها لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي. ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء، من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.

• ماريا حسن تتصدر فئة أصحاب الهمم وتفوز بالمركز الأول من بين 450 طالباً وطالبة.

إبراهيم الجبوري:

• دور حيوي تلعبه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في تمكين الأجيال العربية الجديدة من الحصول على مهارات صناعة المستقبل.

فوزان الخالدي:

• مبادرة تحدي القراءة العربي مستمرة في تأدية رسالتها لنشر ثقافة المعرفة، وإتاحة السبل أمام الأجيال العربية الصاعدة لتحسين قدراتها وتعزيز ارتباطها بلغة الضاد.