الامارات | قائمة الجامعات المدرجة في التسجيل الموحد لخريجي الثانوية 2024-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الجامعات المدرجة في التسجيل الموحد لخريجي الثانوية 2024-2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات قائمة للجامعات والمؤسسات الأكاديمية المدرجة ضمن نظام التسجيل الموحد لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل للطلبة الجدد وتمكينهم من الاطلاع المباشر على الاشتراطات والمواعيد الخاصة بكل مؤسسة تعليمية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

مواعيد محددة لكل جامعة

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن كل جامعة أو مؤسسة تعليمية تُحدد بشكل مستقل مواعيد إغلاق باب التقديم، داعيةً الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة المطلوبة والتأكد من تفاصيل وشروط القبول والمواعيد النهائية للتسجيل.

اغلاق باب التقديم

ونبّهت الوزارة إلى أنه في حال إغلاق باب التقديم للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025-2026 في أي جامعة، فلن يكون بإمكان الطلبة التقديم إليها ضمن خيارات التسجيل المتاحة.

قائمة الجامعات المدرجة

تضم قائمة الجامعات المعتمدة للتسجيل الموحد مجموعة واسعة من أبرز المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة داخل الدولة، بالإضافة إلى خيارات البعثات الخارجية للمواطنين، وتشمل القائمة:

• جامعة الإمارات العربية المتحدة

• كليات التقنية العليا

• جامعة زايد

• أبوظبي بوليتكنك

• كلية فاطمة للعلوم الصحية (للإناث فقط)

• معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

• جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

• جامعة خليفة

• جامعة السوربون أبوظبي

• الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

• جامعة روتشستر للتكنولوجيا

• الجامعة الأمريكية في دبي

• الجامعة البريطانية في دبي

• أكاديمية أدنوك الفنية (للذكور فقط)

• جامعة أبوظبي

• جامعة حمدان بن محمد الذكية

• جامعة ولونغونغ في دبي

• جامعة دبي

• جامعة باريس - بانتيون - أساس

• جامعة العين

• جامعة الوصل

• كلية ليوا

• جامعة الشارقة

• جامعة الفجيرة

• الجامعة القاسمية

• جامعة كلباء

• كلية الأفق الجامعية

• الجامعة الكندية في دبي

• الجامعة الأمريكية في الإمارات

• جامعة المدينة عجمان

• جامعة جميرا

• جامعة الذيد

• الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة

• كلية أبوظبي للإدارة

• أكاديمية الشارقة للنقل البحري

• أكاديمية أبوظبي البحرية

• جامعة بيرمنغهام - دبي

• أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

• جامعة أم القيوين

• جامعة الإمارات للطيران

• كلية الإمام مالك للشريعة والقانون

• معهد دبي للتصميم والابتكار

• جامعة الخليج الطبية

• إي ام نورماندي

• جامعة أميتي دبي

• أكاديمية أبوظبي للضيافة - ليه روش

• جامعة هيريوت وات

• جامعة دبي الطبية

• جامعة سان جوزف دبي

• معهد مارانجوني دبي

• كلية البترجي الطبية - دبي

• جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد - دبي

• أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

• جامعة عجمان

• أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية

• سيمبيوسيس إنترناشونال يونيفيرستي - دبي

بعثات خارجية على نفقة الوزارة

كما تشمل قائمة التسجيل الموحد خيار البعثات الخارجية للمواطنين على نفقة وزارة التعليم العالي، ضمن إطار خطط الدولة لتأهيل الكفاءات الوطنية في أرقى الجامعات العالمية.

دعوة للطلبة

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة المواطنين والمقيمين من خريجي الثانوية العامة إلى متابعة مواقع الجامعات المعنية بشكل دوري، والاطلاع على شروط القبول وآلية التسجيل لتجنب ضياع الفرص بسبب إغلاق المواعيد، مؤكدة حرصها على توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وشفافيتها.