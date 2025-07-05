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طقس الإمارات المتوقع غداً

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طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية غرباً خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:24، والمد الثاني عند الساعة 21:46، والجزر الأول عند الساعة 14:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:51.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48، والمد الثاني عند الساعة 17:32، والجزر الأول عند الساعة 12:47، والجزر الثاني عند الساعة 01:07.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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