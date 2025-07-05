شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين لتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة، كما دعت لعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية