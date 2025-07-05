أول مراكز للجراحة الجينية في العالم بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن شراكة طموحة مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ومعهد الجينوم المبتكر، تهدف إلى بحث تأسيس أول مراكز من نوعها للجراحة الجينية في العالم ليكون مقرها في أبوظبي وكاليفورنيا. وجاء ذلك، خلال زيارة استراتيجية قام بها وفد من منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يهدف التعاون لتحفيز جهود الإمارة لتصدر مشهد الطب الجيني وتطوير العلاجات الجينية الشخصية، لتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة بأسلوب جديد كلياً يعود بالنفع على المجتمع العالمي.

وتُعد الجراحة الجينية تقنية طبية تجريبية، تهدف إلى تعديل أو استبدال الجينات المعيبة في الخلايا لعلاج الأمراض أو الوقاية منها، وذلك من خلال علاجات جينية شخصية أو باستخدام تقنيات رائدة مثل تقنية «كريسبر»، التي يمكن استخدامها وتصميمها خصيصاً لكل مريض حسب طفراته الجينية.

وستتيح المراكز الجديدة، تشخيص وتصحيح الحالات الجينية المعقدة في مراحل مبكرة لتحسين النتائج العلاجية، وستستفيد من تقنيات كريسبر CRISPR وستقدم إجراءات علاجية مخصّصة مبنية على الملف الجيني للمريض قادرة على الارتقاء بالنتائج العلاجيةن مما يُمهد لمستقبل واعد للرعاية الصحية.

التزام بالابتكار

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «يعكس هذا التعاون التزام أبوظبي بالابتكار في المجالات العلمية المتقدمة، حيث تأتي مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ومعهد الجينوم المبتكر، الذي يُعد إحدى أبرز المؤسسات العالمية المعنية بالعلاج الجيني، للمساهمة في تعزيز إمكاناتنا على توظيف الرعاية المدعومة بعلوم الجينوم ضمن منظومتنا الصحية بما يقدم فرصة استثنائية لتصحيح الحالات الجينية قبل الولادة، ويقي من الأمراض المزمنة ويحد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، بما يعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وخارجها».

وستسهم هذه الشراكة في تعزيز القدرة على التوصل لحلول مبتكرة، وتقديمها بكفاءة بما يلبي الاحتياجات الفعلية ويعود بالنفع على المرضى المصابين بأمراض وراثية ونادرة معقدة، وذلك عبر جمعها مع البنية التحتية الصحية المتطورة في أبوظبي وقدراتها في مجال البيانات الجينية، إلى جانب الريادة العالمية لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في علاج الأجنة والأطفال والبحوث السباقة وإمكانات التحرير الجيني لدى معهد الجينوم المبتكر.

وجهة عالمية للرعاية الجينية

وقالت الدكتورة تيبي ماكنزي، مديرة مجلس إدارة مركز الخلايا الجذعية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: «يشهد القطاع الطبي اليوم تطوراً استثنائياً، حيث تلوح في الأفق فرصة سانحة لتطوير علاجات تُنقذ حياة المرضى الذين يعانون من حالات وراثية معقدة، متطلعين إلى إمكانية تطوير برامج تجمع بين الخبرات متعددة التخصصات، وتُحقق ترابطاً في الخطوات العديدة ما بين تشخيص الأمراض الوراثية وتطوير وتنفيذ استراتيجية آمنة لجراحة الجينوم».

وتابعت: يضع هذا التعاون تعزيز الخبرات الوطنية على رأس قائمة أولوياته، ويحرص على تحقيق ذلك من خلال تدريب الجيل الجديد من المتخصصين الإماراتيين في مجال جراحة الجينوم والابتكار السريري، في حين ستعمل هذه المبادرة على دعم الأسر وتقليص الحاجة للخطط العلاجية التي تستمر طيلة حياة المريض، من خلال التدخل مبكراً لإدارة حالات صحية تهدد الحياة أو تحد من قدرة المرضى على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، الأمر الذي يخفف الكثير من الأعباء التي تلقيها الأمراض النادرة والوراثية على كاهل المنظومة الصحية، ويرسّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الجينية المتقدمة وابتكارات علوم الحياة.

خبرات سريرية رائدة

وقال الدكتور فيودور أورنوف، أستاذ العلاج الجزيئي بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومدير علاجات «كريسبر» في مجلس معهد الجينوم المبتكر وداناهير: «يشهد هذا العام إنجازاً بارزاً في مجال العلوم والطب، وهو علاج لتحرير الجينات بتقنية كريسبر، صُمم وقُدّم عند الطلب لرضيع يعاني من خلّل خلقي حاد في التمثيل الغذائي في وقت قياسي. وتتمثل مهمة معهد الجينوم المبتكر، كما حددتها مؤسسته، جينيفر دودنا، الحائزة على جائزة نوبل لعام 2020 لتحرير الجينات بتقنية كريسبر، في جعلها معياراً للرعاية الطبية، بغض النظر عن مكان ولادة هذا الطفل.. ويشرفنا التعاون مع الخبرات السريرية الرائدة عالمياً في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لاستكشاف كيفية توسيع نطاق كريسبر ليشمل الأطفال الذين يعانون من أمراض وراثية حادة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتنسجم هذه الشراكة، مع رؤية أبوظبي الرامية لتوظيف علوم الجينوم في مجالات الصحة العامة، ودفع عجلة التحول نحو الرعاية الشخصية والوقائية. وفي خطوة طموحة أخرى، أطلقت أبوظبي علاج «كاسجفي» (CASGEVY) للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أوَّل علاج بتقنية التحرير الجيني «كريسبر-كاس9»، لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، إضافة إلى برنامج الطب الشخصي الدقيق لعلاج الأورام، الذي قدّم رعايةً مخصصة لأكثر من 250 مريضاً بالسرطان. وتُؤكّد هذه المبادرات مجتمعةً، التزام أبوظبي بتطوير حلول جينية تلبي الاحتياجات الواقعية وتُحسّن من النتائج الصحية وتُخفّف أعباء المرضى على المدى الطويل.

زيارة استراتيجية

يُذكر أن وفداً برئاسة دائرة الصحة - أبوظبي قام بزيارة استراتيجية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2025. وركزت الزيارة على تبادل الرؤى وتوقيع شراكات استراتيجية، تهدف إلى توظيف الأنظمة المتقدمة في كلا البلدين لتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق نتائج ملموسة. ومثّل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، وضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة بايو، M42، مدينة مصدر، كيزاد، بيورهيلث، StartAD، الاتحاد للشحن، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.