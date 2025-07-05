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قرقاش: نحتاج إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام

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قرقاش: نحتاج إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أهمية وجود أفق سياسي في المنطقة يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود.
وقال معاليه عبر منصة «إكس» أمس: «المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة».
وأضاف: «عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً». 
وأردف: «نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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