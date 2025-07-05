«شرطة دبي» تُحذر من جرائم احتيال تحت ستار «الخصومات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من جرائم يُنفذها مُحتالون تحت ستار عروض «الخصومات»، وذلك على مُنتجات مُختلفة، سواء على عروض لمواد غذائية أو مطاعم أو حتى حجز مُنتجعات، وغيرها.

ودعت شرطة دبي ضمن حملتها المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتفادي الوقوع ضحية للمُحتالين الذين يستخدمون هذا الأسلوب الإجرامي، وأول هذه الإجراءات تتمثل في تجنب العروض المُغرية وغير المنطقية في طرح قيمة الخصومات على المُنتجات، وعدم فتح روابطها، أو إعادة نشرها للآخرين.

وأوضحت شرطة دبي أنه يُمكن التحقق من مصداقية الإعلان من خلال مراجعة حساب الناشر له، والتحقق فيما إذا كان موثقاً أم لا.

كما أكدت شرطة دبي ضرورة عدم الضغط على روابط إعلانية مشبوهة، وضرورة عدم تقديم معلومات شخصية أو بنكية، وعدم إرسال رقم الهوية، أو بطاقة الائتمان، أو إعادة إرسال رمز تحقق «OTP» الذي يأتي برسالة نصية من البنك بعد عملية الشراء لهذه الجهات، إلا بعد التحقق بنسبة 100% من أنها حقيقية.