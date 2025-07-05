الامارات | حمدان بن محمد: كل يوم في دبي بداية قصة نجاح جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن كل يوم في دبي هو بداية قصة نجاح جديدة، وخطوة نحو مستقبل مشرق، تصنعه عقول وأيدي شباب الوطن، من أجل سعادة مجتمعنا وجودة حياته.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «على خطى محمد بن راشد وبرؤيته، نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى، بطموحات تسمو فوق التحديات، وإرادة تصنع الفارق».

وأضاف سموّه: «في دبي، كل يوم هو بداية قصة نجاح جديدة، وخطوة نحو مستقبل مشرق نصنعه بعقول وأيدي شباب الوطن، من أجل سعادة مجتمعنا وجودة حياته».

وتابع سموّه: «قدّر لدبي أن تعيد تعريف مفاهيم التنمية الحضرية والخدمات الحكومية، وأن تكون حاضنةً للمبادرات الخلّاقة، ومختبراً دائماً لحدود الممكن والمستحيل.. فهي دبي.. وهو قائدها».

ولي عهد دبي:

• على خطى محمد بن راشد وبرؤيته، نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى، بطموحات تسمو فوق التحديات، وإرادة تصنع الفارق.