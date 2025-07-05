الامارات | بلدية دبي تُطلق برنامج «كفاءات مستقبلية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبي برنامج التدريب الصيفي «كفاءات مستقبلية»، الذي يستهدف تدريب نحو 200 طالب من طلبة الجامعات والكليات، والصفوف الـ11 والـ12 ميدانياً وفنياً وإدارياً، وتزويدهم بأهم معارف ومهارات العمل المستقبلية، وتعزيز فرصهم الوظيفية المرتبطة بمجالات دراستهم، بما يواكب متغيرات سوق العمل.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة في بلدية دبي، عبدالله خلفان: «يمثل برنامج الكفاءات المستقبلية أحد أبرز البرامج التي تنفذها بلدية دبي في إطار استراتيجيتها لجذب واستقطاب ورعاية الكفاءات من الطلاب المواطنين، وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة لإعداد جيل المستقبل القادر على دخول سوق العمل واستغلال الفرص المتاحة».

وأضاف خلفان: «يركز البرنامج على محاور علمية وميدانية، تستهدف المواءمة وتعميق معارف طلبة الجامعات والكليات، وفتح الباب أمامهم لتطبيق المعارف الجامعية النظرية، بما يعزز فهمهم لتخصصاتهم ولسوق العمل بشكلٍ أفضل، واكتساب خبرات ومهارات أوسع، من خلال الممارسة الميدانية والقرب من جوانب العمل البلدي بجميع مجالاته».

وسيخوض الطلاب المشاركون تجربة تدريبية شاملة، تجمع بين العمل الإداري والميداني ضمن إدارات بلدية دبي، حسب تخصص كل طالب، لثماني ساعات يومياً على مدار أربعة أسابيع، ستعزز من وعيهم بثقافة العمل المؤسسي والمسؤولية المهنية، وتكسبهم مهارات عملية مرتبطة بتخصصاتهم الأكاديمية، من خلال تجربة ميدانية واقعية في بيئة عمل حكومية. كما تستهدف أجندة البرنامج صقل مهاراتهم الشخصية، مثل: العمل الجماعي، وتنمية مهارات التواصل، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بما يدعم جاهزيتهم واستعدادهم لسوق العمل، فضلاً عن تمكينهم من بناء علاقات مهنية وشبكة تواصل توسع من نطاق فرصهم المستقبلية.