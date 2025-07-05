الامارات | «نوادي قادة المستقبل».. تطور الهوايات وتكتشف المواهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، لطيفة الحبشي، مبادرة لتدشين نوادي قادة المستقبل المشرق.

وتعمل هذه المبادرة على إنشاء أندية أو مراكز متكاملة، تُعنى بتطوير الهوايات واكتشاف المواهب، وتعزيز قيم التقاليد والهوية الإماراتية لدى الشباب، لتوفير بيئة محفزة لهم، تمكّنهم من تطوير مهاراتهم في مجالات عدة، تشمل الفنون والرياضة والابتكار والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على تعزيز العمل الجماعي.

وقالت الحبشي: «تشمل الأنشطة ورش عمل إبداعية، وبرامج لتطوير اللغة العربية، والتدريب على البرمجة، واستخدام التكنولوجيا بأمان، وغيرها»، مضيفة أن «الأندية تهدف إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، من خلال غرس قيم الانضباط، والعمل الجماعي في نفوسهم، وتهيئتهم لتحقيق إنجازات تسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً».

وأكدت خلال استعراض مبادرتها ضمن المشاريع العشرة المبتكرة، الفائزة في المنصة المجتمعية «وياكم» لرصد التحديات ومعالجتها، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن استغلال أوقات الفراغ في تنمية الهوايات يتيح الفرصة لتعلم مهارات جديدة، حيث تعتبر الهوايات ملاذاً آمناً لصحة الأفراد ووقتهم والتخلص من ضغوط الحياة العملية، ويمكن من خلالها اكتشاف المواهب والقدرات، لافتة إلى أن تعلم الهوايات مهم للأطفال، لما له من أثر إيجابي في التحصيل الدراسي والسلوك في المدرسة والمنزل.

كما أن تربية الطفل على ممارسة هواية ما أو تعلمها هو أحد العوامل الأساسية والحاسمة في تشكيل شخصيته المستقبلية.