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الامارات | «اطمئنان» تجري 28.2 ألف فحص مبكر عن الأمراض

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عماد الدين خليل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «اطمئنان» تجري 28.2 ألف فحص مبكر عن الأمراض 1/2
  • الامارات | «اطمئنان» تجري 28.2 ألف فحص مبكر عن الأمراض 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إجراء 28 ألفاً و264 فحصاً ضمن خدمة «اطمئنان» للفحص الدوري الشامل خلال العام الماضي، في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها. ويشمل الفحص أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وأمراض الرئة وهشاشة العظام والاكتئاب، إضافة إلى إعطاء اللقاحات والكشف عن المشكلات المتعلقة بالتدخين والتغذية ونمط الحياة.

وأكدت المؤسسة أن خدمة «اطمئنان» متاحة مجاناً للمواطنين، ومواطني دول ، وأصحاب الهمم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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