الامارات | اعتماد بطاقة الرسوم المدرسية في دبي للعام الأكاديمي الجديد    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بطاقة الرسوم المدرسية للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية، وتزويد أولياء الأمور بمعلومات دقيقة وواضحة حول الرسوم الدراسية والخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة بالإمارة.

وأوضحت الهيئة أن بطاقة الرسوم المدرسية تمثل مرجعاً شاملاً من صفحة واحدة لأولياء الأمور، يتضمن تفاصيل الرسوم الإلزامية والاختيارية التي قد تُطلب خلال العام الدراسي، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالخدمات التعليمية الأساسية والخدمات الإضافية غير المرتبطة مباشرة بالمنهاج الدراسي.

وأشارت إلى توفير نسخة إلكترونية من بطاقة الرسوم لكل مدرسة من مدارس دبي، ضمن خدمة البحث عن المدارس على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توافرها عبر صفحة عقد ولي الأمر والمدرسة. كما ألزمت المدارس بتحميل البطاقة على مواقعها الإلكترونية، لتكون متاحة لأولياء الأمور قبل بداية كل عام دراسي.

وأكدت أن بطاقة الرسوم المدرسية تُعد صالحة لعام دراسي واحد فقط، مشيرة إلى إمكان التحقق من صحة البطاقة من خلال مسح المربع الأسود الموجود في أعلى البطاقة باستخدام الهاتف المتحرك.

ودعت أولياء الأمور الراغبين في الاستفسار عن الرسوم المدرسية إلى التواصل المباشر مع مدارس أبنائهم. كما تتوافر خدمة «الآراء والمقترحات» على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكنهم طرح استفساراتهم، وسيتولى فريق العمل المختص الرد عليها وتقديم الدعم اللازم.

وبيّنت أن الرسوم الإلزامية تخضع لتنظيم الهيئة وموافقتها، وتشمل الرسوم الدراسية الأساسية ورسوم التسجيل وإعادة التسجيل.

أما الرسوم الاختيارية فهي مقابل خدمات إضافية لا تُعد جزءاً مباشراً من عملية تقديم المنهاج التعليمي، مثل النقل المدرسي، والرحلات الميدانية، والأنشطة اللاصفية، والزي المدرسي في حال تم توفيره من جهة أخرى غير المدرسة.

وأوضحت الهيئة أن اقتناء الكتب الدراسية يُعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية لجميع الطلبة، إلا أن تصنيف رسوم الكتب كإلزامية أو اختيارية يتعلق بطريقة الشراء فحسب، ففي المدارس التي تُدرج رسوم الكتب ضمن الرسوم الإلزامية، يُطلب من أولياء الأمور شراء الكتب حصراً من المدرسة، بينما في المدارس التي تُصنّف رسوم الكتب كاختيارية، يُتاح للأسر حرية شراء الكتب من المدرسة أو من أي جهة أخرى معتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن مستلزمات التعليم المطلوبة تشمل المواد والأدوات والموارد الضرورية لتعزيز فاعلية التعليم والتعلم، ويمكن لأولياء الأمور شراؤها من المدرسة أو من جهات أخرى متى توافرت.