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الامارات | الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود 1/2
  • الامارات | الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الإيطالية في انفجار محطة وقود في العاصمة روما، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب شعب وحكومة إيطاليا الصديقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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