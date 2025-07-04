الامارات | الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع إيطاليا في انفجار محطة وقود والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الإيطالية في انفجار محطة وقود في العاصمة روما، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب شعب وحكومة إيطاليا الصديقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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