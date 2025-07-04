الامارات | قرقاش: المنطقة لا تزال مأزومة.. ونحن بحاجة إلى أفق سياسي يؤسس لسلام مستدام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، مؤكدا بذلك على الحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة.، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود.

وكتب قرقاش بتغريدة، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه، ولا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة. عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غالياً."

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود.".