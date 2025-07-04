الامارات | بطاقة الرسوم المدرسية للعام 2025-2026 في دبي.. شفافية ومعلومات دقيقة لأولياء الأمور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بطاقة الرسوم المدرسية للعام الأكاديمي الجديد 2025-2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية وتزويد أولياء الأمور بمعلومات دقيقة وواضحة حول الرسوم الدراسية والخدمات التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة بالإمارة.

بطاقة موحدة متاحة إلكترونياً

وأوضحت الهيئة أن بطاقة الرسوم المدرسية تمثل مرجعاً شاملاً من صفحة واحدة لأولياء الأمور، يتضمن تفاصيل الرسوم الإلزامية والاختيارية التي قد تُطلب خلال العام الدراسي، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالخدمات التعليمية الأساسية والخدمات الإضافية غير المرتبطة مباشرة بالمنهاج الدراسي.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توفير نسخة إلكترونية من بطاقة الرسوم لكل مدرسة من مدارس دبي ضمن خدمة البحث عن المدارس على موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى توافرها عبر صفحة عقد ولي الأمر والمدرسة.

كما ألزمت الهيئة جميع المدارس بتحميل البطاقة على مواقعها الإلكترونية الرسمية، لتكون متاحة لأولياء الأمور قبل بداية كل عام دراسي.

تعزيز الشفافية

وأكدت هيئة المعرفة أن تصميم بطاقة الرسوم يأتي في إطار التزامها بتعزيز الشفافية داخل المجتمع التعليمي في دبي، وضمان إطلاع أولياء الأمور على جميع تفاصيل الرسوم المدرسية بشكل واضح ودقيق، بما يساهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعليم أبنائهم.

مدة صلاحية البطاقة

أوضحت الهيئة أن بطاقة الرسوم المدرسية تُعد صالحة لعام دراسي واحد فقط، مشيرة إلى إمكانية التحقق من صحة البطاقة من خلال مسح المربع الأسود الموجود في أعلى البطاقة باستخدام الهاتف المتحرك.

قنوات التواصل

ودعت الهيئة أولياء الأمور الراغبين في الاستفسار حول الرسوم المدرسية إلى التواصل المباشر مع مدارس أبنائهم، مؤكدة توفر خدمة "الآراء والمقترحات" على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكنهم طرح استفساراتهم، وسيتولى فريق العمل المختص الرد عليها وتقديم الدعم اللازم.

رسوم إلزامية واختيارية

وبيّنت الهيئة أن الرسوم الإلزامية تخضع لتنظيم الهيئة وموافقتها، وتشمل الرسوم الدراسية الأساسية ورسوم التسجيل وإعادة التسجيل. أما الرسوم الاختيارية فهي عادةً مقابل خدمات إضافية لا تُعد جزءاً مباشراً من عملية تقديم المنهاج التعليمي، مثل النقل المدرسي، الرحلات الميدانية، الأنشطة اللاصفية، والزي المدرسي في حال تم توفيره من جهة أخرى غير المدرسة.

إلزامية اختيارية

وأوضحت الهيئة أن اقتناء الكتب الدراسية يُعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية لجميع الطلبة، إلا أن تصنيف رسوم الكتب كإلزامية أو اختيارية يتعلق فقط بطريقة الشراء. ففي المدارس التي تُدرج رسوم الكتب ضمن الرسوم الإلزامية، يُطلب من أولياء الأمور شراء الكتب حصراً من المدرسة، بينما في المدارس التي تُصنّف رسوم الكتب كاختيارية، يُتاح للأسر حرية شراء الكتب من المدرسة أو من أي جهة أخرى معتمدة.

مستلزمات التعليم المطلوبة

وأشارت الهيئة إلى أن مستلزمات التعليم المطلوبة تشمل المواد والأدوات والموارد الضرورية لتعزيز فعالية التعليم والتعلم، ويمكن لأولياء الأمور شراءها من المدرسة أو من جهات أخرى متى توفرت.