الامارات | بلدية دبي تُغلق محمية رأس الخور مؤقتاً تزامناً مع انطلاق أعمال تطوير شاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي، الإغلاق المؤقت لمحمية رأس الخور للحياة الفطرية، تزامناً مع بدء أعمال التطوير الشامل للموقع، مؤكدة أن إعادة افتتاح المحمية لاحقاً سيمثّل انطلاقة جديدة نحو تجربة بيئية متكاملة وغنية تثري تجربة الزوار، وتواكب تطلعاتهم في الاستكشاف والترفيه ضمن بيئة طبيعية مستدامة.

وكانت البلدية قد أعلنت أخيراً عن ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع تطوير المحمية، بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون درهم، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 650 مليون درهم، موزعة على مرحلتين، بهدف تعزيز النُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والحفاظ على استدامة الموائل الطبيعية، إلى جانب ترسيخ مكانة المحمية كمقصد رائد للسياحة البيئية المستدامة، يقدم تجربة فريدة ترتقي بجودة حياة السكان والسياح.

ويُعد مشروع تطوير المحمية جزءاً من التوجه الاستراتيجي لدبي في دعم أجندتها الاقتصادية D33، عبر التركيز على جعل الإمارة ضمن أهم ثلاث وجهات عالمية للزوار، من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير نماذج مبتكرة للرفاهية وجودة الحياة.

وأكدت البلدية حرصها على تخطيط وتصميم المحمية بناءً على احتياجات سكان الإمارة وزوارها، بما يضمن توفير تجربة بيئية وسياحية متكاملة، تعزز من الارتباط الإنساني بالطبيعة دون المساس بتوازنها البيئي، وبما يسهم أيضاً في فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الأخضر وتزيد من مساهمة المحمية في العوائد الاقتصادية المباشرة.