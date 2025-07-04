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الامارات | "الهوية والجنسية" تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الهمم

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الفجيرة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "الهوية والجنسية" تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الهمم 1/2
  • الامارات | "الهوية والجنسية" تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الهمم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في إدارة الهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة، بمجلس مريشيد بالفجيرة، مجلس المتعاملين الثالث لعام 2025 بعنوان "أصحاب الهمم شركاء في التطوير"، بحضور اللواء  الدكتور  أحمد علي أحمد الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة، وعدد من الضباط ومديري الإدارات والموظفين والمتعاملين من فئة أصحاب الهمم وموظفي الدوائر الحكومية.


يأتي المجلس في إطار مبادرة "مختبر تصفير البيروقراطية" ضمن فعاليات الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية لعام 2025، حيث تضمن المجلس مناقشة ملاحظات واقتراحات أصحاب الهمم بشأن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وآلية تحسينها بما يضمن شموليتها وكفاءتها وسهولة الوصول إليها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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