الامارات | وزارة التربية والتعليم تتيح الزي المدرسي في 53 منفذاً للبيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي للعام الدراسي القادم 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال ولغاية الصف الثاني عشر، وذلك ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل.

وأصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يتضمن تصاميم الزي لكل صف ومرحلة دراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع المعتمدة والتي يبلغ عددها 53 منفذاً منها 48 منفذًا تابعاً لمجموعة اللولوهايبرماركت موزعة على مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى عدد من المدارس في مناطق السلع في الظفرة والوقن في العين وجزيرة دلما، والقوع في مدينة العين.

وفي خطوة تعكس الرؤية المؤسسية المتجددة للوزارة، يتضمن الزي المدرسي شعارًا محدثًا مكوّنًا من كلمتي "تربية وتعليم"، بدلاً من "تعليم" فقط، وذلك انسجامًا مع الهيكلية الجديدة القطاع التعليم التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024، والهوية المرئية الجديدة لقطاع التعليم الحكومي التي أطلقتها الوزارة في فبراير من العام الجاري.

ويجسّد هذا التغيير توجه الوزارة نحو تعزيز البُعد التربوي كركيزة أساسية في المنظومة التعليمية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتطوير التعليم في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية.