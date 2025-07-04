"فلاي دبي" تستأنف عملياتها بكامل طاقتها بعد رفع القيود الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "فلاي دبي" استئناف عملياتها بكامل طاقتها عبر شبكتها بعد رفع القيود الجوية في المنطقة واعتباراً من اليوم 4 يوليو تم تشغيل الرحلات إلى بندر عباس ومشهد وطهران في إيران.
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "فلاي دبي" استئناف عملياتها بكامل طاقتها عبر شبكتها بعد رفع القيود الجوية في المنطقة واعتباراً من اليوم 4 يوليو تم تشغيل الرحلات إلى بندر عباس ومشهد وطهران في إيران.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية