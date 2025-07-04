الامارات | حمدان بن محمد: في دبي.. كل يوم بداية قصة نجاح جديدة وخطوة نحو مستقبل مشرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "على خطى محمد بن راشد وبرؤيته، نمضي بثبات في مسيرة تنموية متسارعة الخطى، بطموحات تسمو فوق التحديات، وإرادة تصنع الفارق ..."

وتابع سموه قائلا: "في دبي، كل يوم هو بداية قصة نجاح جديدة، وخطوة نحو مستقبل مشرق نصنعه بعقول وأيدي شباب الوطن، من أجل سعادة مجتمعنا وجودة حياته..."

وأضاف سموه: " قدّر لدبي أن تعيد تعريف مفاهيم التنمية الحضرية والخدمات الحكومية، وأن تكون حاضنةً للمبادرات الخلّاقة، ومختبراً دائماً لحدود الممكن والمستحيل... فهي دبي وهو قائدها".