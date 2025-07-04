اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة 1/2
  • الامارات | تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «قضائي دبي» وجامعة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع المجلس القضائي في دبي وجامعة الشارقة مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في المجالات القانونية والقضائية، ودعم الكفاءات الوطنية المتخصصة، بما يواكب مسيرة التنمية في الدولة.

وقّع المذكرة الأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، ومدير جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي.

وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، على توفير فرص تدريب عملي لطلبة كلية القانون واستقطاب الخريجين المتميّزين للعمل في الجهات القضائية بدبي، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية وتدريبية، وتنفيذ مشروعات بحثية ومؤتمرات مشتركة، بهدف دعم الابتكار في العمليات القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements