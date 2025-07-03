الامارات | بتعاون إماراتي-كويتي.. إحباط تهريب كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتعاون أمني مشترك بين جهازي مكافحة المخدرات الإماراتي ونظيره الكويتي، تم احباط تهريب كمية كبيرة من مادتي الشبو والهيروين، تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها إلى الكويت عن طريق البحر، شملت نحو 100 كيلو غرام من مادة الشبو و 10 كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تصل إلى مليون و 150 ألف دينار كويتي.

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية عبر حسابها على منصة "إكس" ، "بكل فخر، نؤكد أن هذا التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية ونظيرتها الكويتية يجسد الرؤية الموحدة في التصدي لآفة المخدرات، ويُعزز الثقة المتبادلة بين الأشقاء في حماية مجتمعاتنا".

وأضافت "نُثمّن إشادة الشيخ فهد يوسف الصباح، ونجدد التزامنا بتعزيز قنوات تبادل المعلومات والتنسيق المشترك لحماية أوطاننا من كل تهديد".

وتعود تفاصيل الضبطية إلى معلومات أمنية تم التوصل إليها من خلال التعاون المشترك، تفيد بقدوم حاوية بحرية تحتوي على مواد مخدرة، ضمن نشاط لشبكة دولية منظمة، حيث تم إعداد خطة أمنية محكمة لتعقب الحاوية وضبط المتهمين.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، في الكويت تم السماح بخروج الحاوية من ميناء الشويخ ومتابعتها ميدانياً إلى أن تم ضبط مستقبلها متلبسًا في منطقة أمغرة، وهو شخص من الجنسية الأفغانية، كما شاركت قوة الإطفاء العام في فتح الحاوية والتعامل الفني معها، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات الأمنية وحماية القائمين على العملية.

وجاءت العملية في إطار تعاون أمني مشترك بين وزارة الداخلية الكويتية ونظيرتها الإماراتية، شملت (100) كيلوغرام من مادة الشبو، و(10) كيلوغرامات من مادة الهيروين وبقيمة تقديرية تصل إلى (1,150,000) دينار كويتي.

وقد أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن بالغ شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون المثمر والمعلومات الاستخباراتية التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار التنسيق الأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الجريمة المنظمة.