الامارات | شرطان يمنحان "الإقامة الذهبية" لطلبة "الثانوية العامة" المؤهلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت إجراءات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، شرطان يؤهلان طلبة الثانوية العامة النابغين، للحصول على الإقامة الذهبية في الدولة لمدة خمس سنوات، وهما رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم، الحصول على نسبة 95% فما فوق في شهادة الثانوية في المدارس الحكومية أو الخاصة.

ويأتي منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين تقديراً لجهودهم، وفي إطار توجه حكومة دولة الإمارات لتوفير بيئة حاضنة للمتميزين وأصحاب المواهب، وخلق بيئة جاذبة ومشجعة للموهوبين، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

واعتمدت حكومة الإمارات في 24 نوفمبر 2018، قراراً يمنح تأشيرة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين، وتتضمن شروط الأهلية لتأشيرة لمدة خمس سنوات، طلاب المدارس الحاصلين على معدل 95% فما فوق في الثانوية العامة في المدارس الحكومية أو الخاصة، وكذلك طلاب الجامعات الحاصلين على تقدير امتياز عند التخرج من الجامعات الموجودة داخل الدولة أو خارجها.

وتبلغ مدة تصريح الإقامة الذهبية الممنوحة (5) سنوات دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، ويجوز تمديدها من قبل الهيئة، إذا كان الطالب ملتحقًا بأحد التخصصات في الكليات في الدولة التي تتطلب مدة الدراسة فيها أكثر من (5) سنوات (مثل كليات الطب)، ويمنح والدي الطالب وإخوته المعالين من والده تصريح إقامة بنفس المدة في حال إقامتهم بالدولة.

ويتم منح الإقامة الذهبية لطلاب الجامعات المحلية والعالمية بشرط حصول الطالب المتخرج على تقدير امتياز، بمعدل تراكمي 3.5 أو 3.75 درجة على الأقل حسب التصنيف المعتمد للجامعات داخل الدولة وخارجها.

ومدة تصريح الإقامة الذهبية للطالب الجامعي (10) سنوات، كما يمنح والدي الطالب وإخوته المعالين من والده تصريح إقامة بنفس المدة في حال إقامتهم بالدولة، ويجوز للهيئة منح زوج الطالب وأبنائه تصريح إقامة بنفس المدة، في حال كان الطالب لديه الملاءة أو القدرة على إعالتهم وتوفير سكن لهم في الدولة.

وأطلقت دولة الإمارات برنامج الإقامة الذهبية ، لعشر سنوات دون الحاجة لوجود ضامن في الدولة، ويشمل البرنامج الأفراد الموهوبين من أصحاب الكفاءات والباحثين والطلبة المتفوقين والأطباء والمختصين والمبدعين والرياضيين ووراد الأعمال والمستثمرين في القطاعات الاقتصادية والعقارية والشركات الناشئة. تمنح الإقامة الذهبية لتلك الفئات بالإضافة إلى أفراد أسرهم و ذلك بهدف خلق بيئة جاذبة تتيح للأفراد الموهوبين فرصة العمل والاستقرار لكي يكونوا جزءاً من قصة نجاحه الدولة وتفوقها في مجالات الإبداع والأبحاث والتطوير والرعاية الصحية والزراعة والخدمات المالية وقطاع الشركات الناشئة.