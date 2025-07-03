الامارات | بدء "جمرة القيظ" .. أشد المواسم حرارة وجفافاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن موسم "جمرة القيظ " في الإمارات، يبدأ فجر الثالث من يوليو مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي، موضحاً أن موسم جمرة القيظ يعتبر ثاني مواسم القيظ ، و أشدها حرارة و جفافا، و يمتد من 3 يوليو الى 10 أغسطس .



وقال إن فترة " جمرة القيظ" تعتبر هي الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية حيث يشتد الجفاف و رياح السموم وهي شديدة الحرارة و الجفاف ، وهي منتصف القيظ و غاية الحر و الجفاف في عموم الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة نهاراً في بعض المناطق الصحراوية لتتجاوز 50 درجة مئوية مع هواء جاف و ساخن ( السموم) .



وشرح أن هذا الموسم يتسم بشدة لسع اشعة الشمس وشدة الرمضاء وحرارة الأرض و تتوقد الأرض الصلبة التي قد تتجاوز درجة حرارة الهواء 50 درجة مئوية في العمق الصحراوي ، فيما تتجاوز حرارة الأسطح الصلبة من الارض المعارضة للشمس المباشرة خلال فترة جمرة القيظ 65 درجة مئوية، و قد يتشكل السراب و الدوامات الغبارية .



وتقول العرب "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الضباء "أي توقدت الأرض الصلبة واختبأت الضباء في أوكارها" ، و تخرج فيها الضبان من شدة الحر وتنشط حركة الأفاعي و الجرابيع خلال الليل.



كما تستمر "وغرات القيظ" بالتناوب وهي موجات الحر حيث ترتفع درجات الحرارة فيها عن المعدلات الطبيعية بمقدار لا يقل عن 3 درجات مئوية تستمر لمدة يومين على الاقل ، وتتميّز «وغرات القيظ» بشدة الحرّ والجفاف، ومن أهم «الوغرات» التي عدّدتها العرب وهي :

"وغرة الثريا" : تمتد من 7 يونيو حتى 2 يوليو، مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران.



"وغرة الجوزاء" : تمتد من 3 - 28 يوليو، مع طلوع نجمي الجوزاء الهقعة والهنعة.



"وغرة المرزم" أو "وغرة الشعرى" : تمتد من 29 يوليو حتى 10 أغسطس، مع طلوع نجمي الذراع او نجم المرزم.



"وغرة سهيل" : تمتد من 11 أغسطس حتى 5 سبتمبر، مع طلوع نجوم الكليبين و سهيل او نجمي النثرة والطرف.



وذكر الجروان أن نجوم مجموعة " الجوزاء " هي من اجمل المجموعات النجمية في السماء، تعترض جوز السماء او منتصفها و لهذا اطلقت عليها العرب الجوزاء و هي ( الصياد ) عند الإغريق .



و أول نجوم الجوزاء هي " الهقعة" أو الجوزاء الأولى، وطلوعها فجر في 3 يوليو ، أما ثاني نجوم الجوزاء هي " الهنعة" او الجوزاء الثانية، وطلوعها فجر في 16 يوليو ، ثم يكون النجم الأخير من نجوم موسم "جمرة القيظ" وهو نجم المرزم او "الذراع" الذي يطلع فجر 29 يوليو ، و هو الشعرى اليمانية المع نجوم السماء. و ينتهي موسم جمرة القيظ في 11 أغسطس بطلوع نجوم الكليبين أو "النثرة" لتبدأ حينها آخر مواسم القيظ و وقت الحرارة العالية المشبعة بالرطوبة المرتفعة وأجواء مجهدة أطلق عليها العرب " الوعكة" .