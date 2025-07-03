الامارات | يوليو يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، أن شهر يوليو يعتبر أحد أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية وأهمها منخفض الهند الموسمي والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، نتيجة لوجود الجبال الشرقية .



وأشار في تقرير له أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين( ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.



وذكر أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا وتكون محمل ومثيرة للغبار .

وتزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في قترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكل ضباب او ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر .

درجات الحرارة

متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.6 و 37.2°م.

متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 43.8 °م.

متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و 31.4 °م.



سجلات تاريخية

أعلى درجة حرارة عظمى 51.8° في مزيرعة سنة 2017

أقل درجة حرارة 16.9° في جبل جيس سنة 2022



الرياح

متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

أعلى سرعة رياح 105(كم/ س) في خطم الشكلة سنة 2016

أعلى هبه رياح 130 (كم/س) في مطار العين سنة 2022



الرطوبة

متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 47 %.

متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 81 %

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 36 %

الضباب

أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2023 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 أيام ضباب و 5 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 234.9ملم على ميناء الفجيرة في سنة 2022.