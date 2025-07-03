الامارات | «التربية»: السفر والمرض الطارئ لا يمنحان الطالب حق أداء الاختبارات «عن بعد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص لجنة خاصة للطلبة أصحاب الحالات المرضية الطارئة والمؤقتة داخل الدولة خلال اختبارات الإعادة للفصل الدراسي الثالث للعام الاكاديمي 2024-2025.

حالات مرضية

وشدّدت الوزارة على أن الحالات المرضية الطارئة والمؤقتة داخل الدولة والسفر العائلي بغرض السياحة لا يعدان سببا في أداء الطالب الاختبارات "عن بعد" .

استثناءات محددة

وقالت إن أداء اختبارات الإعادة "عن بُعد" متاح في حالات استثنائية محددة وفق ضوابط صارمة، مؤكدة أن الحالات المرضية الطارئة والمؤقتة داخل الدولة لا تُعد مبررًا لأداء الاختبار عن بعد، حيث يتم التنسيق مع ولي الأمر لتخصيص لجنة خاصة داخل المدرسة، تحت إشراف طبي، بما يتيح للطالب أداء الاختبار حضورياً.

سبب مقبول

وأكدت الوزارة أن السفر لأغراض السياحة أو الإجازات العائلية لا يُعتبر سببًا مقبولًا لتقديم الاختبار عن بُعد، مشيرة إلى أن أي تغيّب غير مبرر سيُسجَّل كغياب بدون عذر، ولن تُتاح للطالب فرصة إعادة الاختبار.

نزاهة الاختبارات

وأكدت الوزارة أنها لن تقبل إضافة أي حالات استثنائية جديدة خارج ما تم تحديده، وذلك حفاظاً على نزاهة الاختبارات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.

ضمان الالتزام

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضمان التزام الطلبة بالحضور في الوقت المحدد للاختبارات، والتنبه إلى أن التغيب غير المبرر سيُحتسب كغياب بدون عذر، محذرة من أن الطالب لن يُمنح فرصة جديدة لأداء الاختبار في حال تغيّبه دون مبرر معتمد.

خمس حالات

وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن أداء اختبار الإعادة عن بُعد مُتاح فقط في خمس حالات استثنائية، أبرزها الطلبة الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، وكذلك المرافقون لهم، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد وإفادة رسمية تؤكد تلقي العلاج خلال فترة الاختبار.

قيد العلاج

وتشمل الاستثناءات الطلبة قيد العلاج داخل الدولة لحالات مرضية مزمنة ومستمرة طوال العام، ممن يتعذر عليهم الحضور للمدرسة، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد أو إفادة رسمية تثبت ذلك، وموافقة القطاع المعني.

فعاليات وأنشطة

وتضمنت الاستثناءات . الطلبة الموفدون رسميًا من جهات معتمدة للمشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج الدولة، وطلبة مراكز الأحداث والرعاية الذين تحول ظروفهم دون التواجد في المدرسة، فضلا عن الطلبة من أصحاب الهمم ممن تستدعي حالتهم الصحية أو الجسدية أداء الاختبار عن بُعد.

ملاحظات مهمة

وأشارت الوزارة إلى عدد من الملاحظات التنظيمية المهمة، من بينها أن تذكرة الدخول من نوع (B) مخصصة لأداء الاختبار حضوريًا داخل المدرسة، بينما تذكرة (C) تُستخدم للممتحنين عن بُعد سواء داخل الدولة أو خارجها.

إجراء تنظيمي

كما تم التنويه إلى أن تذكرة الدخول للاختبار عن بُعد (C) لا تُسلَّم مباشرة، وإنما تُفعَّل بعد مرور 30 دقيقة من بدء وقت الاختبار، في إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية وضمان المصداقية في الأداء.

ضبط وتنظيم

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى ضبط وتنظيم آلية التقييم، وضمان مصداقية العملية التعليمية، وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة في أداء اختبارات الإعادة.