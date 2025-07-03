الامارات | تعرف إلى إجراءات الفحص الطبي الجامعي لخريجي الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت إدارات المدارس كافة خريجي وخريجات المرحلة الثانوية إلى الإسراع بحجز موعد لإجراء فحص اللياقة الطبية الجامعي، وذلك عبر تطبيق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS)، مشددة على أن هذا الإجراء يُعد أحد المتطلبات الأساسية لإتمام عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

متطلبات التسجيل

وأكدت المدارس أهمية المبادرة بالحجز في أقرب وقت ممكن، لتجنّب أي تأخير قد يعيق استكمال متطلبات التسجيل، داعية أولياء الأمور إلى متابعة هذا الإجراء مع أبنائهم وبناتهم ضمن استعداداتهم للمرحلة الجامعية.

إجراءات الحجز

ولخصت إدارات المدراس اجراءات الحجز في 7 خطوات أبرزها فتح تطبيق EHS، والتأكد من تحميل التطبيق على الهاتف وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الإماراتية أو الرقم الصحي، والدخول إلى قسم المواعيد من خلال خيار "المواعيد" أو "حجز موعد" أو "إدارة المواعيد" بحسب ما يظهر في التطبيق، ثم اختيار "حجز موعد جديد"، وتحديد نوع الخدمة على أن تكون اختيار "فحوصات اللياقة الطبية للجامعات".

مخاطبات المدارس

وشددت مخاطبات المدارس التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" على أولياء الأمور والطلبة ضرورة اختيار الإمارة والمركز الصحي مثل (رأس الخيمة) ثم اختيار المركز المناسب من القائمة، فضلا عن تحديد التاريخ والوقت المناسب من بين المواعيد المتاحة، ثم تأكيد الحجز، وأخيراً مراجعة كافة التفاصيل ثم الضغط على “تأكيد”، لتصلك رسالة تأكيد عبر التطبيق أو عبر رسالة نصية (SMS).

تنويه مهم

وشددت إدارات المدارس على أن فحص اللياقة الطبية شرط إلزامي لإتمام عملية القبول الجامعي، داعية الطلبة إلى عدم التأخر في الحجز، ومتابعة توفر المواعيد بشكل مستمر عبر التطبيق.