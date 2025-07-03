الامارات | تعرف إلى ضوابط التواصل مع الدعم الفني لـ"التربية" لحل المشكلات التقنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط لعملية تواصل أولياء الأمور والطلبة مع فريق الدعم الفني في الوزارة لحل أي مشكلات تقنية قد تواجههم .



إمكانية التواصل

وبحسب مخاطبات اصدرتها ادارات المدارس عقب إعلان النتائج واطلعت " الإمارات اليوم" على مضمونها، يمكن لأولياء الأمور التواصل مع الدعم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم: 067071100.

آليات التواصل

ووفرت آليات التواصل مع فريق الدعم الفني خطوات تفصيلية للتواصل، حيث يجب أولاً الاتصال على الرقم المذكور، ثم اختيار اللغة المطلوبة (العربية بالضغط على الرقم 1 أو الإنجليزية بالرقم 2).

بعدها، يتم توجيه المتصل لاختيار الفئة التي ينتمي إليها، وعلى أولياء الأمور والطلبة الضغط على الرقم 2.

خمس خيارات

وأوضحت المدارس أنه سيتم توجيه المتصل إلى قائمة أخرى تتضمن خمس خيارات رئيسية، تضم الحسابات والبريد الإلكتروني، والمنصات الذكية وبوابة الطالب، والأجهزة الذكية، والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الوزارة، وخيارات أخرى.

التعامل السلس

وتأتي هذه الضوابط والآليات ضمن جهود الوزارة لتسهيل الدعم الفني وتمكين أولياء الأمور من التعامل السلس مع الأنظمة التعليمية الرقمية، وضمان استمرارية التعلم في بيئة تقنية داعمة وآمنة.

تطوير الخدمات

الجدير بالذكر أن الوزارة تواصل تطوير خدماتها الرقمية لتتماشى مع التطور المستمر في منظومة التعليم، ولتحقيق أعلى مستويات التفاعل والاستجابة لملاحظات ومشكلات أولياء الأمور والطلبة.